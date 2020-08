Der Kader von Eishockey-Erstligist Graz99ers nimmt immer konkretere Formen an: Pünktlich vor dem ersten Eistraining am Dienstag wurde mit Johan Porsberger ein neuer Stürmer präsentiert. Der 27-jährige Schwede stand in der Vorsaison bei AIK in Schwedens zweiter Liga unter Vertrag - dort traf er zwölf Mal, legte 13 Tore auf.