„Sah, dass etwas mit seiner Hüfte nicht stimmte“

Unter einem Auto versteckte sich der Kater und zitterte am ganzen Leib. „Als ich ihn vorsichtig rausholte, sah ich, dass etwas mit seiner Hüfte nicht stimmte, und fuhr gleich in die Tierklinik“, so Mündler. Durch den Schock veränderten sich die Leberwerte des Tieres aber so drastisch, dass die Veterinäre erst ein paar Tage nach dem Unfall operieren konnten.