Teststraßen wie etwa in Ellmau stellen sicher, dass Tourismusmitarbeiter in kurzen Abständen auf Corona überprüft werden. Ein Cluster, also eine Häufung von Fällen an einem bestimmten Ort, blieb dem Tiroler Tourismus zuletzt erspart. Unter den wenigen positiven Fällen waren im Juli eine Servicekraft eines Hotels in Kirchberg sowie ein Koch in Innsbruck.