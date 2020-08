Zwar ist die zeitliche Beteiligung von Männern am Kinderbetreuungsgeldbezug in den Jahren 2005 bis 2009 von 3,3 auf 4,5 Prozent gestiegen, seither stagnieren die Zahlen aber. Auch im Jahr 2018 nahmen Männer nur 4,5 Prozent aller Anspruchstage wahr. Insgesamt wurden 2018 gemäß Kinderbetreuungsgeldgesetz rund 1,2 Milliarden Euro an 130.000 Anspruchsberechtigte ausgezahlt, bilanziert der Rechnungshof in seinem am Freitag vorgelegten Bericht.