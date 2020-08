Blick zurück: Am 19. Dezember des Vorjahrs wurde „Ivy“ mit Egon Kaufmann, Bezirksreferent Landeck der Lawinenhundestaffel der Tiroler Bergrettung, zu einem Lawinenunfall in die Axamer Lizum gerufen. Ein Eiskletterer war von einer Lawine verschüttet worden. „Ivy“ spürte den 30-Jährigen rasch auf, Egon Kaufmann grub ihn aus. Heute geht es dem Opfer, das ohne „Ivy“ nicht mehr am Leben wäre, wieder bestens.