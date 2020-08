Die mysteriöse Einbruchserie zwang die Polizei zum Handeln - in Form von verstärkten Überwachungstätigkeiten. In der Nacht auf Freitag waren diese von Erfolg gekrönt. „Ein 17-jähriger Portugiese sowie zwei 15-jährige Österreicherinnen konnten bei einem versuchten Einbruch in ein Gastlokal in Birgitz auf frischer Tat ertappt und folglich vorläufig festgenommen werden“, heißt es vonseiten der Polizei.