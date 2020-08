„Ich bin, wie jeden Morgen, parallel zum Ufer in Richtung Seefels geschwommen, nach etwa 20 Minuten hab ich plötzlich seitlich rechts etwas auf mich zuschießen sehen und einen Schmerz am Ellbogen verspürt. Ich hab geschrien und reflexartig um mich geschlagen“, sagt Bissopfer Gerda Ferch-Fischer, die in Pörtschach am Wörthersee einen Zweitwohnsitz hat und seit Jahrzehnten dort urlaubt.