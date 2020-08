Täter aus dem Suchtgift-Milieu

Beamte der Landeskriminalamt-Außenstelle Niklasdorf forschten (wie am Freitag bekannt wurde) letztendlich einen 19-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Leoben als Tatverdächtigen aus und nahmen ihn mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra bereits am Donnerstag fest. Der 19-Jährige zeigte sich zur Tat geständig und gab an, das Geld für seinen Suchtmittelkonsum benötigt zu haben.