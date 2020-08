Seit Anfang des Jahres führte die Polizei in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein umfangreiche Ermittlungen im Suchtgift-Milieu durch. Im Zuge dieser Erhebungen konnten insgesamt fünf, großteils für sich alleine agierende Dealer ausgeforscht und letztlich festgenommen werden - dabei handelt es sich um vier einheimische Männer im Alter von 20, 24, 28 und 33 Jahren sowie um eine junge Frau (20). Drei Verdächtige sitzen aktuell in der Justizanstalt Innsbruck in U-Haft.