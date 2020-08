Jane Seymour spielte sich mit der Kultserie „Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft“ in die Herzen der TV-Zuseher. Seit Jahrzehnten flimmert sie als Brecherin der Konventionen in über 100 Ländern der Welt über die Bildschirme. Privat lief es nicht ganz so rund: Viele Scheidungen und das Aufziehen von vier Kindern sorgten für einen Karriereknick.