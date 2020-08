„Die Zahlen zeigen eindeutig, dass Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer bei den Neuinfektionen in Wien - genauso wie in ganz Österreich - eine immer stärkere Rolle spielen. In Wien wollen wir genauer hinschauen und werden unser kostenloses Testangebot verlängern und die Zielgruppen ausweiten“, erklärte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in der Aussendung.