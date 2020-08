Ab 10. August waren an der Mölltal Straße Dinge besprüht worden: In Flattach zwei Verkehrszeichen und ein Sessellift, in Reißeck ein Schaltschrank und eine Bushaltestelle. „Hikie“, „Roko“, „Schlucki“ und ähnliches stand über Nacht drauf. Die Polizei von Obervellach konnte nach intensiven Ermittlugnen eine Tschechen als Täter ausforschen. Der 29-Jährige zeigt sich geständig. Auf der Anreise zum Mölltaler Gletscher sei er mehrmals stehen geblieben, um Graffiti-Motive aufzubringen. Er wird angezeigt.