Vor einer Woche ist für unseren NBA-Star Jakob Pöltl seine vierte Saison in der besten Basketball-Liga der Welt zu Ende gegangen. Mit den San Antonio Spurs verpasste er in Orlando, wo nach der Coronavirus-Pause die Saison fertiggespielt wird, den Einzug in die Play-offs. Seit dieser Woche ist der 24-Jährige wieder in Wien. krone.tv traf Pöltl bei einem Pressetermin an der Alten Donau zum Talk und sprach mit ihm unter anderem über die abgelaufene Saison, seine Zukunft, die „Black Lives Matter“-Bewegung und US-Präsident Donald Trump, der NBA-Profis wegen deren Engagement im Zuge der Rassismus-Proteste zuletzt als „böse und dumm“ bezeichnete.