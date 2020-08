WEGA-Einsatz, Täter festgenommen

Die Polizei - Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau sowie der WEGA - und die Berufsrettung wurden alarmiert, die Einsatzkräfte rückten mit einem großen Aufgebot an. Innerhalb kurzer Zeit konnte der mutmaßliche Täter in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Die Polizisten versorgten das Opfer am Tatort notfallmedizinisch, bis die Berufsrettung übernahm. Der 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, seine Verletzungen wurden als lebensgefährlich bezeichnet, sein Zustand als stabil.