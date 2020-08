„Alle zwölf Athleten auf beiden Seiten - je sechs Frauen, sechs Männer - werden laufend getestet. Wir haben mit den Deutschen und mit dem ORF sehr strenge Gesundheitsauflagen ausgearbeitet“, erklärte ÖJV-Präsident Martin Poiger. Der deutsche Verband sei über die Positiv-Fälle informiert worden. Das ÖJV-Nationalteam trainiert derzeit regional aufgeteilt in Kleingruppen. Einen Tag vor dem Länderkampf will man sich in der Südstadt zur gemeinsamen Vorbereitung treffen.