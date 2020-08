Das Landesverwaltungsgericht (LVwG) Oberösterreich hat die Corona-bedingte Untersagung einer Tierschutz-Demo im Juli in Linz nachträglich aufgehoben. Der Eingriff in die Grundrechte wiege schwerer als das Interesse an der Verhinderung der Versammlung aus Gesundheitsgründen, urteilte das Gericht. Die Demo wäre ohnehin mit relativ wenigen Teilnehmern und mit Schutzmaßnahmen geplant gewesen.