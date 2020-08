Im Frühling startet Agent 47 in „Hitman 3“ in sein nächstes Assassinen-Abenteuer. Im neuen Trailer stellen die Entwickler von IO Interactive nun einen neuen Schauplatz im Spiel vor, außerdem haben sie nähere Infos zur Veröffentlichungsstrategie verraten. Und die wird Steam-Nutzern nicht gefallen, soll „Hitman 3“ am PC doch im ersten Jahr exklusiv im konkurrierenden Epic Games Store zu haben sein. Neben dem PC erscheint „Hitman 3“ auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.