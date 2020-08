„Wenn ein Unternehmer einen Profit hat, soll‘s mir recht sein“

Das Transkript, das Straches Anwalt per Aussendung veröffentlichte, soll natürlich eine andere Seite zeigen. Strache betonte darin: „Es gibt bei mir nur ganz korrekte Ebenen, alles, was in meinem Leben heut angegriffen wird, ist korrekt. Ja? Und ich, es gibt bei mir keine Selbstbereicherung oder sonstige Scheißgeschichten, das gibt es nicht. Ja? Sondern es gibt Interesse, was wollen wir politisch, wohin wollen wir politisch, was hat die Bevölkerung, was hat der Steuerzahler davon? Und wenn dann ein Unternehmer einen Profit hat, soll‘s mir recht sein, wenn‘s ins Konzept passt.“