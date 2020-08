Lovren: Ramos-Foul war Absicht

„Ich will keine große Story daraus machen, aber ich denke, was Ramos meinem Freund angetan hat, war Absicht - also war es an der Zeit, dass er dafür bezahlt“, lässt Lovren in einem Interview mit dem ägyptischen TV-Sender Sada El Baladund aufhorchen. Der Verteidiger betont: „Wir waren viel besser als Real bevor sich Salah damals im Finale verletzt hat. Seine Auswechslung war ein herber Rückschlag für uns, danach haben sie angefangen, das Spiel zu dominieren.“