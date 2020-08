So gut das Display als solches ist, so unpraktisch finden wir beim Ultra-Modell die Krümmung an der Gerätekante. Die bringt in der Praxis keinen Vorteil, schadet dem Handling des mit seiner Glasrückseite ohnedies recht rutschigen Geräts aber und sorgt bei genauer Betrachtung an der linken und rechten Displaykante für unschöne Schatten. Da gefällt uns das plane Display des günstigeren Note-Modells besser.