An Skifahren ist aufgrund des hochsommerlichen Wetters derzeit zwar nicht zu denken, hinter den Kulissen bereiten sich die heimischen Wintersportgebiete aber schon auf die heurige Saison vor. Wie sich das Infektionsgeschehen bis zum Start der Skisaison entwickelt, lässt sich noch nicht vorhersagen, eines weiß man aber schon genau: „Après-Ski beispielsweise wird es in der bisherigen Form diesen Winter nicht mehr geben“, erklärt Andreas Steibl vom Tourismusverband Paznaun-Ischgl. Der vom Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr besonders hart getroffene Skiort präsentierte am Freitag ein Bündel an Maßnahmen, mit dem man den Gästen den Aufenthalt so coronafrei wie möglich gestalten will.