Bienen erzeugen aber auch zahlreiche andere Dinge, die gesundheitliche Vorteile mitbringen. Das wohl am wenigsten bekannte, aber eigentlich gesündeste Bienenerzeugnis ist das sogenannte Gelée Royale. Dabei handelt es sich um den Futtersaft, mit welchem die Honigbienen ihre Königinnen füttern. Neben wertvollen Kohlenhydraten enthält Gelee Royale sogar Proteine und Aminosäuren, wertvolle Spurenelemente und Fette. Eben all das, was man zum Leben braucht. Das Gelée Royale sorgt auch dafür, dass die Bienenkönigin genau die Eigenschaften entwickeln kann, die für ihre Tätigkeit im Stock später notwendig ist.