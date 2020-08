Kein Jawort in der Kirche

Momentan freut sich die Niederländerin, die zuvor mit Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet war, vor allem auf ihre Traumhochzeit. Vier Tage lang wird in einem Luxushotel in Florenz gefeiert. Doch nicht alles läuft so, wie es sich die Holländerin vorgestellt hat: „Wir dürfen in Florenz heiraten. Aber nur standesamtlich, da ich katholisch und geschieden bin“, zeigte sie sich ehrlich enttäuscht. „Ich bin Mitglied der katholischen Kirche und bezahle Kirchensteuer.“