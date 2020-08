Strafpunkte im Vormerksystem

In anderen Staaten Europas sind die Strafen für Handy-am-Steuer um ein Vielfaches höher. In Italien beträgt die Mindeststrafe 165 Euro, in Spanien und Dänemark jeweils 200 Euro, in Großbritannien umgerechnet 235 Euro und in den Niederlanden 240 Euro. In vielen Staaten ist Handy am Steuer auch ein Delikt im Punkteführerschein bzw. Vormerksystem. „Ein großer Vorteil der Aufnahme von Handy am Steuer ins Vormerksystems ist, dass damit gezielt bei jenen Lenkerinnen und Lenker, die ein Vergehen begangen haben, Bewusstseinsarbeit gemacht werden kann. Deshalb ist es wichtig, dass Handy am Steuer endlich auch in Österreich Teil des Vormerksystems wird“, betont VCÖ-Sprecher Gratzer.