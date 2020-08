Epic hatte nach Rauswurf sofort Klage parat

Epic Games dürfte bewusst auf Eskalation gesetzt haben: Sofort nach dem Rauswurf aus dem App Store hatte man eine Klage und das oben eingebundene Video sowie den griffigen Anti-Apple-Hashtag „#FreeFortnite“ parat. Der Disput eskalierte in Folge weiter, Apple will Epic nun aus seinem Entwicklerprogramm ausschließen. Epic will das gerichtlich verhindern.