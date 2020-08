Am Donnerstagabend blieben in der Stadt Salzburg ganze Straßenabschnitte und Stadtteile finster – die Straßenbeleuchtung war ausgefallen. Betroffen waren die Stadtteile Schallmoos, Elisabethvorstadt, Lehen, Riedenburg, Nonntal, Teile von Parsch, Maxglan und der Altstadt. Noch in den Abendstunden wurde vom Team der städtischen Beleuchtung intensiv nach dem Fehler gesucht. Schuld an der technischen Störung war ein Gebrechen im Hauptlastverteilerraum der Salzburg AG, der verhinderte, dass sich die Einschaltautomatik – wie sonst auch immer– aktivierte. Die Analyse und Reparatur dauerte knapp zwei Stunden und konnte mit Hilfe der Salzburg AG behoben werden. Kurz vor 22.30 Uhr hieß es in allen Stadtteilen dann wieder „Es werde Licht“.