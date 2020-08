Aufregung über zwei Nadeln in Erdbeeren in Australien: Beim Schneiden der Früchte für seine Tochter seien diese plötzlich zum Vorschein gekommen, sagte ein Mann am Freitag dem Sender Channel 7 News. Der Fund weckt böse Erinnerungen an 2018. Damals waren mehrere Wochen lang in verschiedenen Landesteilen immer wieder Nadeln in Erdbeeren entdeckt worden.