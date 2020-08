Es ist die „Bild“-Zeitung, die auf den Zusammenhang hinweist; Am 19. Oktober 2018 attackierte Hoeneß den damals 25-jährigen Bernat mit den mittlerweile unglaublich klingenden Worten: Das Wohl und Wehe des FC Bayern hänge nicht von Juan Bernat ab. In der Champions League in Sevilla (2:1) habe Bernat „einen Scheißdreck gespielt“ und sei „alleine dafür verantwortlich“, dass die Münchner fast ausgeschieden wären. Wenig später sah Hoeneß seinen Fehler ein und entschuldigte sich für seine Wortwahl. Der Spanier wich einem Kommentar elegant aus.