Der Rinderbestand war 1985 am Höhepunkt: 228.471 Rinder in Kärntne. 1946 gab es nur 195.362. Noch weniger sind es in jüngerer Zeit: 2018 zählte die Statistik 185.634 Rinder, 2019 nur noch 183.722. Die Zahl der Rinder haltenden Betriebe ging in dem Zeitraum um 2,4 Prozent auf 55.800 zurück. Die durchschnittliche Bestandsdichte liegt bei 33 Tieren je Betrieb.