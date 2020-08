„Über zwei Jahre der Bildbearbeitung weg“

„Ich habe in den letzten zwei Tagen mehr als vier Stunden mit dem Kundendienst gesprochen, und erst vor einer Minute haben sie mir mitgeteilt, dass das Problem nicht behoben ist und dass diese verlorenen Fotos nicht wiederherstellbar sind“, schrieb ein verärgerter Nutzer auf Reddit. „Adobe ist manchmal unfassbar. Alles, was ich bekam, war ein ‘Es tut uns aufrichtig leid‘ und sonst nichts. Über zwei Jahre der Bildbearbeitung sind wegen Adobe einfach weg, und alles, was sie mir geben, ist ein ‘Sorry‘.“