Dass Valentino Rossi nach dem Crash von Johann Zarco und Franco Morbidelli nicht von deren herbeifliegenden 157-Kilogramm-Maschinen getroffen wurde, kann getrost als Wunder bezeichnet werden. Rossi hatte alle Schutzengel an Bord und steckte die Schrecksekunde weg, also ob nichts gewesen wäre. Nur Minuten später saß er beim Neustart sofort wieder am Bike. Aber wie geht das? Für „Normalsterbliche“ unvorstellbar.