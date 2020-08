Zwei Bands, eine Besetzung. Adam Taylor, Dillon Baiocchi, Johannes Fend und Richie Struck aus den Niederlanden spielten um 20 Uhr als „Schwing Jazz Band“, brachten die Zuschauer in Stimmung. Um 22 Uhr traten sie als „Neon & the Deons“ auf: wild, bunt, experimentell. „Es ist uns eine Ehre, das Festival zu eröffnen!“, sagte Baiocchi. Nach dem Höhepunkt der Corona-Krise ein Lichtblick. „Viele von uns haben Musikunterricht per Video gegeben, weil wir nicht spielen konnten“, so Taylor.