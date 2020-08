Hass im Netz war nur eines von vier Themen, das bei diesem einstündigem runden Tisch aufs Tapet gebracht wurde. Die Vertreter deponierten in aller Kürze auch zahlreiche andere Anliegen im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen. „Wir würden uns freuen, wenn wir das Format in Zukunft fortsetzen könnten“, sagt Teresa Ulleram, Koordinatorin der Allianz. Und sie findet mit ihrem Begehr Gehör bei der Ministerin: „Das Treffen sehe ich als Startschuss. Es wird weitere Zusammenkünfte in kleineren Runden geben.“