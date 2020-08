Gesetzeskauf und Postenschacher

Es geht um möglichen Gesetzeskauf und Postenschacher unter Türkis-Blau – eine zentrale Figur ist Peter Sidlo, der als FPÖ-Vorstand in die teilstaatlichen Casinos Austria platziert wurde (bis vor Kurzem war Novomatic Miteigentümer; Auslöser für Untersuchungen war Ex-FPÖ-Chef Strache mit dem Satz auf Ibiza „Novomatic zahlt alle“). In dem Schreiben eines Notars heißt es: Professor Johann Friedrich Graf (...) schenkt und übergibt an Magister Harald Neumann (...) den Bargeldbetrag von EUR 1.000.000.