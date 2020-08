Direktor und sein eigener Stellvertreter

Er hätte also wissen müssen, dass er selbst unmöglich einfach so als Magistratsdirektor betraut werden kann. Es braucht einen Stadtsenatsbeschluss. Diesen gibt es nach wie vor nicht. Er hätte den Bürgermeister, falls dieser mit der Materie nicht vertraut war, also warnen müssen. Wie berichtet, wurde Köfler bereits 2009 von der damaligen BM Hilde Zach betraut - aber als Stellvertreter. Im April betraute ihn BM Willi als Direktor. Ist er jetzt Magistratsdirektor und sein eigener Stellvertreter in Personalunion?