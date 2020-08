Corona bremste Wunsch nach Eigenheim nicht

Der Nachfrage nach Wohnbaukrediten tat die Coronakrise jedenfalls keinen Abbruch. „Wir verzeichnen weiterhin Zuwächse“, sagt Pertiller. Die Sparkasse verzeichnet im bisherigen Jahr bei Wohnbaufinanzierungen ein Plus von knapp 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum – und das, obwohl während des strengen Corona-Shutdowns so gut wie keine Kundengespräche möglich waren. „Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort“, sagt Pertiller. Verantwortlich dafür sind laut dem Experten die niedrigen Zinsen: „So trauen sich die Leute größere Finanzierungen zu.“ Im Jahr 2020 vergab die Sparkasse bislang knapp 177 Millionen Euro an Wohnbaukrediten. 1155 Bauprojekt wurden finanziert. Pro Kunde ergibt das ein Finanzierungsvolumen von rund 150.000 Euro.