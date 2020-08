Beim Fußball hört bei vielen die Freundschaft auf - ein kleines bisschen wohl auch bei Angela Merkel und Emmanuel Macron. Vor dem Champions-League-Finale zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain am Sonntag in Portugal haben die Kanzlerin und der Präsident am Donnerstagabend bei ihrem Treffen in Macrons Residenz Fort de Bregancon einen kleinen Einblick in ihre Fußball-Leidenschaften gegeben.