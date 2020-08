Der Internationale Ski-Verband (FIS) hat am Donnerstag die zweiwöchige Alpin-Weltcup-Tournee in Nordamerika abgesagt. Für Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mikaela Shiffrin eine herbe Enttäuschung, welche der US-Superstar in einem durchaus emotionalen Video auf Instagram zum Ausdruck bringt.