„Putin hat Angst“

Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin. Er hat in den vergangenen Jahren als Organisator von Protesten wiederholt Haftstrafen verbüßt. In Russland finden im September Regionalwahlen statt. Nawalny und seine Mitstreiter haben im Vorfeld Kampagnen für oppositionelle Kandidaten gestartet. In Diplomatenkreisen wurde zudem auf die jüngsten Massenproteste in Belarus verwiesen. „Putin hat Angst“, sagte ein EU-Vertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte. „Er schickt eine Botschaft an sein eigenes Volk, nicht das zu Hause zu probieren, was sie im TV in Belarus sehen.“