Es wäre keine Überraschung, die „Gunners“ haben die Steiermark seit Jahren „im Visier“. Unter Trainer-Urgestein Arsene Wenger waren die Londoner in 22 Dienst-Jahren des Cheftrainers zehnmal zu Gast in der Grünen Mark. Und es könnte heuer zu einem Comeback kommen. Der Traditionsklub soll Bad Waltersdorf als Trainingsort auserkoren haben. Für den „Community Shield“-Bewerb gegen den FC Liverpool (29. 8.) würde Arsenal abreisen, nach dem Match allerdings per Privatcharter sofort wieder in die Steiermark zurückkehren.