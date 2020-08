Die Tiroler Proette Christine Wolf ist am Donnerstag mit einer 77er-Runde (6 Schläge über Par) in die British Open der Golferinnen (4,5 Mio. Dollar) gestartet. Wolf verzeichnete in dem Major-Turnier in Troon (Schottland) acht Schlagverluste bei nur zwei Birdies und muss sich am Freitag steigern, um den Cut zu schaffen.