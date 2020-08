Bei Aufsteiger TC Kern wird man nach dem letzten Platz aufrüsten. Robert Kern: „Heuer war eine Freisaison, wir haben reingeschnuppert. Aber 2021 wollen wir schon konkurrenzfähig sein.“ Schon fix: Moritz Thiem und Matic Spec (Slo) schlagen auch nächste Saison für Vogau auf.

Juwele im Visier

Die „Stars“ von morgen stehen in Bruck im Rampenlicht: Mit den U16-Assen Jan Kobierski und dem erst 14-jährigen Sebastian Sorger haben die Experten, darunter etwa auch Thiem-Papa Wolfgang Thiem, der auf der Murinsel vorbeischauen will, zwei Grazer Juwele speziell im Visier. Heute (10) steht das Viertelfinale der beiden an.