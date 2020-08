In einem am Donnerstag veröffentlichten Blogeintrag rief Lyft seine Kunden auf, im November für eine Regelung zu stimmen, die Fahrdienst-Vermittler von dem Gesetz ausnehmen würde. Uber und Lyft unterstützen die „Proposition 22“ und hatten versucht, das Verfahren um den Status der Mitarbeiter bis dahin hinauszuzögern. Vor zehn Tagen erließ der Richter jedoch auf Antrag der Behörden eine einstweilige Verfügung, die an diesem Freitag in Kraft tritt. Bei Lyft entfielen 16 Prozent aller Fahrten auf Kalifornien.