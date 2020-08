Wie berichtet, gab es „dank“ der Reiserückkehrer in Österreich am Donnerstag 347 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - der höchste Wert seit Anfang April. Die gestiegenen Zahlen sind aber nicht ausschließlich auf die Urlaubs-Heimkehrer zurückzuführen, sondern auch auf das gestiegene Testvolumen. In ganz Österreich eröffnen täglich neue Corona-Drive-in-Teststationen. Die Brennpunkt-Bezirke sind auf ganz Österreich verteilt, wobei das bevölkerungsreichste Bundesland Wien in der vergangenen Woche auch die meisten Corona-Fälle zu verzeichnen hatte.