Deutlich mehr Anfragen nach Kroatien-Warnung

Schauplatzwechsel in den Pinzgau: Mit Rucksack und Kamera bewaffnet stehen auch hier Touristen wie Einheimische für eine Schifffahrt am Zeller See Schlange. „Zwei Mal pro Jahr kommen wir nach Zell am See. Hier fühlen wir uns einfach sicher“, erzählen Axel und Denise aus Niederösterreich. Das Interesse der Urlauber an Salzburgs Seen und Bergen zeigt sich auch in der Statistik: „An den Seen kommen sicher 60 bis 70 Prozent der Urlauber aus Österreich. Da für viele der Urlaub am Meer wegen der Reisewarnungen ins Wasser fällt, ist unsere Seenlandschaft sicher eine gute Alternative“, so Manuela Bacher, Geschäftsführerin der Salzburger Seenland Tourismus.