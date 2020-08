„Es ist klar, dass wir unser technisches Reglement erweitern müssen“, sagte Berger. „Und es ist auch naheliegend, dass diese Erweiterung in Richtung GT-Plus-Reglement geht. Die Plattform in diese Richtung weiterzuentwickeln, war schon vor dem Ausstieg von Audi unser Plan“, erklärte der Tiroler dem Fachportal weiter. Aston Martin hatte seinen Rückzug bereits vor Beginn der laufenden Saison vollzogen, die verbliebenen Hersteller Audi und BMW sind an der Fortführung ihres Engagements unter den aktuellen Regeln nicht interessiert und kündigten ihren Ausstieg mit Ende des Jahres an.