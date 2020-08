Die britische Regierung in London hat am Donnerstagabend eine Anweisung veröffentlicht, wonach aus Österreich nach Großbritannien Einreisende bereits ab Samstag wieder zwei Wochen in Quarantäne müssen. Das Auswärtige Amt rät allen Personen, die sich gerade in Österreich aufhalten, sofort abzureisen. Neben Österreich sind auch das Urlaubsland Kroatien sowie der Karibikstaat Trinidad und Tobago neu auf der Liste zu finden.