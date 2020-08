„Wir wissen nicht, was uns erwartet und was passieren wird“, sagten am Donnerstag die Betriebsräte Renate Bauer (Angestellte) und Michael Leitner (Arbeiter) in Graz, wo sie Rückendeckung von Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl erhielten. Nachdem das Leobner Konkursgericht den Verkauf der Maschinen an die ATB-Gruppe selbst genehmigt hat, legt die AK einen Rekurs ein, die Causa wandert zum Oberlandesgericht.