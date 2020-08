Innenverteidiger Behounek stellte im Frühjahr in zwölf Einsätzen in der zweiten Liga seine Klasse unter Beweis. „Auch seine Körpergröße, die Fähigkeiten in der Spielereröffnung und sein Alter sprechen für ihn“, so WSG-Sportdirektor Stefan Köck über den erst 23 Jahre alten, 1,87 Meter großen Wiener.