Chancen gab es kaum, ehe kurz vor Beginn der Schlussviertelstunde einmal mehr ein Freistoß die Entscheidung brachte: Carlos übernahm den mangelhaft geklärten Standard per Fallrückzieher und stellte die Führung der Andalusier wieder her - allerdings auch unter Mithilfe von Lukaku, von dessen Fuß der Ball ins Tor prallte. Inter konnte im Finish nicht mehr entscheidend zusetzen. Trainer Antonio Conte brachte zwar postwendend Christian Eriksen, Victor Moses und Alexis Sanchez, echte Möglichkeiten auf den Ausgleich blieben aber aus - nur in der 82. Minute wurde es noch einmal „heiß“, als Jules Kounde den Ball in letzter Sekunde vor der Linie wegschlagen konnte.